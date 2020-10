NATO gynybos išlaidų tikslą pasiekė 10 valstybių narių

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

NATO užsibrėžtą tikslą skirti 2% BVP gynybai šiemet pasiekė 10 valstybių narių, įskaitant pirmąkart šiame sąraše atsidūrusias Prancūziją ir Norvegiją, trečiadienį pranešė Aljansas.

Europos šalis smarkiai spaudžia JAV prezidentas Donaldas Trampas, reikalaujantis, kad pasaulio didžiausio gynybos aljanso narės tolygiau dalytųsi finansine našta ir pasiektų šį tikslą, kaip pirmąkart buvo pažadėta jo pirmtakui Barackui Obamai 2014 m.

Per šešerius metus nuo tokio įsipareigojimo prisiėmimo išlaidos išaugo, tačiau Europos didžiausia ekonomika Vokietija vis dar nėra ištesėjusi pažado. Be to, koronaviruso krizė „prarijo“ dalį valstybių narių ekonomikos – taigi, pasiekti 2% BVP tikslą tapo gerokai lengviau.

Vokietija šiemet padidino savo gynybos biudžetą 0,2% iki 1,57% BVP, tačiau toks padidėjimas iš dalies paaiškinamas dėl koronaviruso epidemijos susitraukusia ekonomika.

„Šie metai bus šešti iš eilės, kuomet didinamos sąjungininkų europiečių ir Kanados gynybos išlaidos, o realus padidėjimas yra 4,3%“ – sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Tikimės, kad ši tendencija išliks. Sąjungininkai taip pat daugiau investuoja į svarbius pajėgumus ir toliau prisideda prie mūsų misijų bei operacijų“, – pareiškė jis žurnalistams prieš Aljanso gynybos ministrų susitikimą.

Trečiadienį paskelbti NATO preliminarūs duomenys rodo, kad be Jungtinių Valstijų, gynybai skiriančių 3,87% BVP, 2% finansavimo tikslą yra pasiekusios dar devynios Europos šalys: Graikija (2,58%), Jungtinė Karalystė (2,43%), Rumunija (2,38%), Estija (2,38%), Latvija (2,32%), Lenkija (2,3%), Lietuva (2,28%), Prancūzija (2,11%) ir Norvegija (2,03%).

Prancūzija ir Norvegija yra naujos šio „klubo“ narės, o Bulgarija šiemet iškrito iš jo.

