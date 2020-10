Kalnų Karabache apšaudyta katedra, sužeisti žurnalistai

Davit Ghahramanyan (NKR Infocenter/AFP/ „Scanpix“) nuotr.

Kalnų Karabache regione keli žurnalistai buvo sužeisti per svarbios istorinės armėnų katedros apšaudymą Šušo mieste, ketvirtadienį pranešė Armėnijos vyriausybė.

Katedra buvo apšaudyta du kartus. Armėnijos vyriausybė socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad Azerbaidžano pajėgos smogė Išganytojo katedrai. Dalis katedros stogo įgriuvo, o nuolaužos nukrito ant žemės šalia pastato.

„Rusijos ir vietos žurnalistų buvo sužeista per antrąjį Azerbaidžano pajėgų surengtą apšaudymą, nutaikytą į Išganytojo katedrą“, – vėliau per „Twitter“ paskelbė Armėnijos vyriausybė ir pridūrė, kad vienam iš nukentėjusių reporterių atliekama operacija.

Vėliau buvo patikslinta, kad per naujausią apšaudymą buvo sunkiai sužeistas Rusijos naujienų portalo Segodnia.ru žurnalistas Jurijus Kotionokas, karybos ekspertas. Be to, buvo sužeistas rusų reporteris Levonas Arzanovas, buvęs kariškis.

Nuniokotą bažnyčią anksčiau ketvirtadienį apžiūrėjo naujienų agentūros AFP žurnalistai. Jie pranešė, kad katedros metalinis stogas nugriuvo ir nukrito ant žemės šalia statinio.

Azerbaidžanas paneigė esąs atsakingas už pirmąjį apšaudymą ir tvirtino, kad jo pajėgos niekada nesitaiko į istoriniu, kultūros, o juolab religinius pastatus ir paminklus.

Didelė katedra, pastatyta 1868–1887 m., yra Karabacho vyskupijos centras ir buvo smarkiai apgadinta per praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje vykusį karą dėl šio ginčijamo regiono, kai bažnyčioje azerbaidžaniečių pajėgos buvo įsirengusios reaktyvinės artilerijos „Grad“ raketų sandėlį.

Armėnų ir azerbaidžaniečių pajėgų kautynės dėl Kalnų Karabacho atsinaujino praeito pabaigoje. Per įnirtingus susirėmimus jau žuvo daugiau kaip 300 žmonių, tarp jų – civilių.

Abi pusės kaltino viena kitą atakavus civiles teritorijas ir objektus. Kol kas nėra ženklų, kad susirėmimai pradeda rimti, nors tarptautiniai lyderiai ragino abi šalis paskelbti paliaubas.

Rusija siūlo derybas Maskvoje

Rusija derasi su Armėnija ir Azerbaidžanu dėl galimybės organizuoti Maskvoje abiejų Kaukazo valstybių diplomatijos vadovų susitikimą, ketvirtadienį pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

„Pasiūlėme suteikti Maskvos platformą, skirtą organizuoti Rusijos, Armėnijos ir Azerbaidžano užsienio reikalų ministerijų vadovų susitikimą, dalyvaujant ir ESBO [Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos] Minsko grupės pirmininkams. Konsultuojamės su šalimis dėl galimo derybų pradžios tokiu formatu laiko“, – per trumpą spaudos konferenciją sakė M. Zacharova.

Ji pabrėžė, kad Maskva ir toliau aktyviai tarpininkauja, ragindama Baku ir Jerevaną nedelsiant nutraukti karo veiksmus ginčijamame Kalnų Karabacho regione ir vėl susėsti derybų.

