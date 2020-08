Lietuvoje vakar nustatyti 38 nauji koronaviruso atvejai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvoje pirmadienį patvirtinti 38 nauji koronaviruso atvejai, iš viso šalyje nuo pandemijos pradžios COVID-19 užsikrėtė 2.474 žmonės.

Papildyta: Prezidentas pasigenda apsirūpinimo priemonėmis veiksmų plano; kaukių dėvėjimo įtaka paaiškės rugsėjį.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, šiuo metu serga 647 žmonės, izoliacijoje yra 2.973 asmenys, pasveiko – 1.733 užsikrėtusieji.

Nuo koronaviruso Lietuvoje mirė 81, dėl kitų priežasčių mirė dar 13 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Vakar dėl įtariamo koronaviruso ištirta 4.188 ėminiai, o iš viso iki šiol – 584.641.

23 nauji atvejai registruoti Vilniaus, 6 – Kauno, dar po 3 – Klaipėdos ir Marijampolės apskrityse. Be to, 2 atvejai per vakar nustatyti Utenos apskrityje bei 1 – Telšiuose, pranešė NVSC.

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 23 žmonės, 13 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 2 įvežtiniai atvejai – iš Indijos ir Uzbekistano. Pastarasis atvyko dirbti į Kaune veikiančią logistikos įmonę.

11 atvejų, nustatytų vakarykštę parą, siejami su šeimos švente, vykusia rugpjūčio 1-ąją Trakų rajone. Anksčiau buvo patvirtintas vienas su ja susijęs atvejis, todėl iš viso su šiuo židiniu, nustatyta, yra susiję 12 infekcijos atvejų. Epidemiologinio tyrimo metu išsiaiškinta, kad šioje šeimos šventėje dalyvavo 16 asmenų.

Dar 4 per vakar nustatyti atvejai – 2 Marijampolės apskrityje ir po 1 Kaune bei Vilniuje – yra siejami su laisvalaikio erdve Kauno senamiestyje.

Prezidentas pasigenda veiksmų plano

Ruošiantis antrajai koronaviruso bangai, kol kas nematyti aiškaus ir skaidraus apsirūpinimo apsaugos priemonėmis plano, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

„Kas man kol kas kelia nerimą, tai vadinamoji vadybinė arba finansinė reikalo pusė, kuomet mes dar nematome aiškaus, skaidraus ir iš anksto pasirengus numatyto veiksmų plano, kaip apsirūpinti apsaugos priemonėmis, kad nereikėtų paskui griūnant strimgalviais vėl daryti tuos viešuosius pirkimus“, – Žinių radijui antradienį sakė valstybės vadovas.

„Raginu labai aiškiai įvertinti galimą apsaugos, testavimo priemonių poreikį, įvertinti, kuo galėtume apsirūpinti iš anksto, nesiimdami kažkokių nestandartinių pirkimo instrumentų“, – sakė jis.

Pasak prezidento, apsaugos priemonės turėtų būti įsigyjamos skelbiant atvirus konkursus.

„Aš manau, kad atviro konkurso instrumentas yra kur kas pranašesnis skaidrumo požiūriu negu neskelbiamų derybų kelias ir, numačius tą poreikį, vykdyti pirkimus planingai. Tada nereikės sakyti, kad norėjome kaip geriau, išėjo kaip visada“, – teigė jis.

Kaip rugpjūčio pradžioje pranešė Prezidentūra, daugiau nei trečdalis įmonių koronaviruso pirkimuose dalyvavo pirmą kartą, o daugiau nei 92 proc. pirkimų vykdyti neskelbiamų derybų būdu.

Lietuvoje šį pavasarį įvedus karantiną, Seimas skubos tvarka priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, leidžiančius paprasčiau vykdyti tarptautines neskelbiamas derybas.

Kaukių įtaka paaiškės rugsėjį

Nuo rugpjūčio grąžintas reikalavimas dėvėti kaukes parduotuvėse ir viešajame transporte sergamumo statistikoje atsispindės anksčiausiai rugsėjį, informavo NVSC.

„Tam reikia ilgesnio laiko, dviejų savaičių laikotarpis dar yra per trumpas, kad pastebėtume kokius nors pokyčius, bet, aišku, bėgant laikui, kalbant apie mėnesio ar ilgesnį laikotarpį, tada mes tuos pokyčius galėtume matyti“, – BNS sakė NVSC Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Ginreta Megelinskienė.

Anot jos, per karantiną priemonių efektyvumą buvo galima pamatyti greičiau, nes taikytos itin griežtos viruso valdymo priemonės.

„Tą geriausiai matė epidemiologai, nes sąlytį turėjusių asmenų skaičius vis mažėjo ir mažėjo, kadangi dauguma likdavo namuose“, – aiškino G. Megelinskienė.

„Kitas dalykas – svarbu, kaip tas priemones žmonės naudoja. Stebint, kas vyksta parduotuvėse, kai tiesiog bet kaip kaukės yra dėvimos, tai tiesiog mes to efektyvumo galime ir iš viso nepamatyti“, – pridūrė ji.

Visuomenės sveikatos specialistė taip pat pabrėžė, kad pastebėti, kokią įtaką sergamumo rodikliams daro kaukių dėvėjimas, trukdo ir židininiai protrūkiai, kai užsikrėtimas plinta atvirose renginių vietose, baruose, kavinėse, kur jų dėvėti neprivaloma.