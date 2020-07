JAV užregistruota per 76.000 naujų COVID-19 atvejų

Davido Santiago („Miami Herald / AP / „Scanpix“) nuotr.

Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ketvirtadienį per parą nustatyta 76.570 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, o bendras patvirtintų užsikrėtimų skaičius viršijo 4 mln., rodo Johnso Hopkinso universiteto paskelbti duomenys.

Be to, per tą patį laikotarpį šalyje mirė 1.225 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės, rodo duomenys, paskelbti 20 val. 30 min. vietos (penktadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Bendras nuo šios epidemijos pradžios JAV mirusių COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 144.167, o bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius – iki 4.032.430.

JAV pastarosiomis savaitėmis užsikrėtimo ir mirties atvejų skaičius vėl ėmė didėti, ypač pietinėse ir vakarinėse valstijose, o Teksasas, Kalifornija, Alabama, Aidahas ir Florida per vieną parą užregistravo rekordiškai daug mirčių.

Vis dėlto kai kuriose labiausiai nuo koronaviruso nukentėjusiose vietovėse esama ligos plitimo lėtėjimo ženklų.

3 mln. COVID-19 atvejų ribą JAV peržengė liepos 8-ąją.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.