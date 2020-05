Rusijos ekonomikos bėdos auga, V. Putino reitingas krenta

Alexei Nikolsky (TASS / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos valdžia ir toliau ignoruoja raginimus imtis ryžtingesnių pagalbos ekonomikai priemonių, o šalies prezidento Vladimiro Putino reitingas nusirito į istorines žemumas.

Rusijos vadovybės susitikime šį trečiadienį nebuvo priimta jokių svarbių priemonių ekonomikai ar verslams paremti, nors pirmasis vicepremjeras Andrejus Belousovas, kuris perėmė Rusijos premjero pareigas koronavirusu užsikrėtus Michailui Mišustinui, pripažįsta – prasideda ekonomikai sunkus laikotarpis.

Šalies, kurioje susirgimų COVID-19 skaičius auga greičiausiai pasaulyje po JAV ir kuri šešias savaites gyvena karantine, ekonomika susiduria su dviguba krize – dėl stipriai kritusių naftos kainų ir karantino priemonių.

Rusijos vyriausybė šią savaitę paskelbė, kad šalies ekonominė veikla nuo pandemijos pradžios smuko 33%. Pajamos iš mokesčių balandį dėl sumažėjo 31%. O pajamos iš naftos ir dujų eksporto – daugiau nei perpus.

Ekonomikos ministras Maksimas Rešetnikovas pranešė, kad daugiau nei trečdalis mažmeninės prekybos įmonių uždarytos, o sektoriaus pajamos krito 25%.

Auga ir nedarbo lygis – per pastaruosius du mėnesius bedarbiais užsiregistravo 735.000 žmonių ir oficialių bedarbių padaugėjo iki 1,2 mln. Tačiau, atsižvelgiant į didelę Rusijos šešėlinę ekonomiką, darbo netekusių žmonių gali būti kur kas daugiau. Daugelis, įskaitant Audito rūmų vadovą Aleksejų Kudriną, prognozuoja, kad iki metų pabaigos darbo šalyje iš viso gali neturėti 8 mln. žmonių.

Be kita ko, valstybės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio balandį sumažėjo 14%.

Kuklūs pagalbos paketai

Vyriausybė ne kartą reikalavo, kad darbo vietų apsauga būtų pagrindinis įmonių prioritetas, tačiau valstybės ekonominė parama, ypač mažesnėms įmonėms, lieka nedidelė.

Tikimasi, kad įgyvendinant subsidijavimo programą įvairių valstybės paskolų forma bus skirta 436 mlrd. RUB (5,8 mlrd. USD) verslui paremti, tačiau tik 80 mlrd. RUB (1,1 mlrd. USD) iš jų – tiesioginės finansinės paramos forma.

Premjero pareigas einantis A. Belousovas sakė, kad maždaug 2.000 mažų įmonių kreipėsi dėl beprocentės paskolos, kad galėtų išmokėti darbuotojams algas, o tai yra daugiau nei tikisi vyriausybė.

Kaip rašo „Moscow Times“, žodis „kuklios“ yra tas, kurį ekonomistai dažniausiai vartoja apibūdindami Kremliaus pagalbos priemones.

Rusija iki šiol yra priėmusi du pagalbos verslui, gyventojams ir sveikatos apsaugai paketus. Jų bendra vertė, teigiama, siekia 2,8% BVP (2,1 trln. RUB), kai, pvz., JAV viršija 10% BVP.

A. Kudrinas yra sakęs, kad norint išgelbėti ekonomiką, Rusijai reikia mažiausiai 7% BVP vertės pagalbos paketo.

Išlaidauti ketina atsargiai

Rusijos valdžia teigia ruošianti ir trečiąjį paketą, kas jame numatoma – nežinoma.

Finansų ministras Antonas Siluanovas trečiadienį Rusijos verslo dienraščiui „Vedomosti“ sakė, kad vyriausybei reikia atsargiai elgtis su išlaidomis per krizę, tvirtindamas, kad būtų neteisinga per ateinančius dvejus metus iššvaistyti Rusijos 157 mlrd. USD vertės nacionalinį turto fondą, sukauptą per daugelį metų iš naftos eksporto pelno.

„Rusija nepateikė išsamaus ekonominės politikos atsako, – neseniai rašė „Raiffeisen Bank“ ekonomikos vadovas Gunteris Deuberis. – Vadinasi, galima daryti išvadą, kad Rusijos politiniai prioritetai yra kitur. Atsargus ekonominės politikos atsakas taip pat atspindi įsitvirtinusį politinį dėmesį stabilumui ir atsargų išlaikymui – ilgalaikio ekonominio vystymosi sąskaita.“

G. Deuberio teigimu, Rusija greičiausiai tikisi išlošti iš reikšmingo pasaulinio ekonomikos atsigavimo, paskatinto pagalbos paketų kitur.

Analitikai taip pat teigia, kad koronaviruso sukelta krizė sudavė smūgį Rusijos „pirmiausia stabilumas“ ekonomikos modeliui, sukurtam dorotis su naftos kainų kritimu. Šių kainų kritimui vienu metu su pasaulinio ir vidaus vartojimo smukimu šis modelis nebuvo pasiruošęs.

Rusijos finansų ministro A. Siluanovo teigimu, šalies ekonomika šiais metais susitrauks 5%. Tai būtų blogiausias rezultatas nuo 2009 m., kai per pasaulinę finansų krizę Rusijos ekonomika smuko 7.8%. Iki pandemijos Rusija tikėjosi, kad jos ekonomika 2020 metais augs 2%.

Atvejų augimo tempas – antras pasaulyje

Karantinas šalyje tęsiasi šešias savaites ir dabar numatytas iki gegužės 11 d. (Maskvoje jau pratęstas iki gegužės pabaigos). Tačiau naujų užsikrėtimų koronavirusu augimo tempas Rusijoje pastaruoju metu paspartėjo ir tapo greičiausias pasaulyje po JAV – nuo praėjusio sekmadienio naujų atvejų fiksuojama daugiau nei 10.000 per parą.

Sekmadienio ryto duomenimis, bendras oficialus užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius siekia 209.688. Šalyje iš viso mirė 1.915 COVID-19 sirgusių žmonių.

Nepaisant to, Rusija irgi imasi apribojimus šiek tiek švelninti – V. Putinas šią savaitę palaikė siūlymą, kad Maskvoje pramonės ir statybos įmonės darbus atnaujintų nuo gegužės 12 d.

Reitingas krito į istorines žemumas

Tuo metu V. Putino veiklą šalies gyventojai vertina kaip niekada prastai.

Pritarimo V. Putino, kaip prezidento, veiklai reitingas pasiekė istoriškai žemiausią 59% lygį, šią savaitę paskelbė sociologinius tyrimus atliekantis nepriklausomas Levados centras.

Apklausos, atliktos telefonu balandžio pabaigoje, rezultatai rodo, kad V. Putino darbui nepritaria 33% apklaustųjų.

Anksčiau žemiausias pritarimo V. Putinui, kaip prezidentui, reitingas – 61% – buvo užfiksuotas 2000 m. birželį ir 2013 m lapkritį.

Balandį Levados centras teigė, kad daugiau respondentų pritarė vietinių pareigūnų veiksmams, reaguojant į koronaviruso sukeltą krizę, nei V. Putino.

Be to, balandžio pabaigoje valstybinės VTsIOM agentūros atlikta nuomonių apklausa parodė, kad rusų pasitikėjimas V. Putinu mažiausias per 14 metų – juo pasitiki 28% apklaustųjų; tai toks pats skaičius, kokį rodo ir Levados centro paskutinės apklausos dėl pasitikėjimo rezultatai.

Laikinai Rusijos premjero pareigas einantis A. Belousovas.