Nors lėčiau, bet vis dėlto augame

Nors pasaulyje ryškėja ekonomikos augimo sulėtėjimo ženklų, didžiųjų ekonomikų lyderiai teigia darysiantys viską, kad išvengtų nuosmukio. Lietuvos ekonomistai tikina, jog mūsų šalyje kol kas nėra nė vieno sektoriaus ir nė vieno signalo, kad pasaulyje įsibėgėjančios prastos tendencijos būtų Lietuvą paveikusios neigiamai. Valdantieji politikai teigia, kad galimiems ekonominiams iššūkiams ruošiasi: kaupia rezervus, laikosi griežtos fiskalinės drausmės.

Kitąmet pasaulio ekonomikai prognozuojamas lėčiausias augimas nuo 2009 m., sumažins apsukas ir mums svarbiausias euro zonos regionas – tačiau augimas jame per ateinančius dvejus metus vis tiek išliks aukščiau 1%. Lietuvos ekonomika šiemet tebestebina sparčiu augimu, kuriam priešingai, negu tikėtasi, pirmą pusmetį įtakos turėjo geri užsienio prekybos rezultatai. Tačiau kitąmet ekonomikos augimo tempas kiek sulėtės – SEB banko ekonomistai prognozuoja 2,4% augimą.

Pasaulio ekonomikoje besiklostanti situacija vertinama įvairiai: vieni tai vadina ekonominio ciklo viduriu, kiti – jo pabaiga. Natūralu, kad po pasaulinės finansų krizės prasidėjęs augimas pasiekė savotišką „virimo tašką“, po kurio temperatūra ima kristi. Kita vertus, jau oficialiai patvirtinta, kad dabartinis JAV ekonomikos augimas, trunkantis 10 metų, yra ilgiausias nuo tada, kai skaičiuojami ekonomikos ciklai.

Ekonomikos augimo sulėtėjimą nūnai paskatino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo įžiebtas prekybinis karas su Kinija, be to, susidėlioti visų taškų neįmanoma ir dėl tvyrančios „Brexit“ reikalų nežinios. Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas, teigia, jog pasaulio ekonomikos šlubčiojimas nėra labai netikėtas, nes nedaug kas galėjo tikėtis, kad vis labiau apmokestinant tarptautinę prekybą galima išvengti neigiamo poveikio vartojimui, lūkesčiams ir investicijoms. Tadas Povilauskas, SEB ekonomistas, aiškina, kad kalbėti iš už kampo tykančią krizę yra per anksti – krizes pastaraisiais dešimtmečiais dažniausiai lydėdavo finansų ciklo (arba paprasčiau – užsiskolinimo) pikas. „Šiuo metu to pasakyti, kad finansų sektorius didžiausiose pasaulio valstybėse yra paskatinęs burbulų susiformavimą ir skolos lygio piką, negalima“, – šiandien VŽ puslapiuose komentuoja jis.

Lietuvos valdantieji politikai tikina, kad nesėdi sudėję rankų, todėl, esą net nėra reikalo svarstyti apie papildomas ekonomikos skatinimo priemones, kaip tai daro, pavyzdžiui, Vokietija ar Prancūzija. „Jeigu atsiras momentas, kad mes turėsime skatinti vidaus rinką ar didinti vadinamąjį išlaidavimą, tai tą darysime – priklausomai nuo situacijos, kokia susiklostys tarptautinėse rinkose, kalbant apie kažkokį galimą poveikį ekonomikai“, – teigia premjeras Saulius Skvernelis. Vyriausybės vadovas ramina: valstybė yra pasiruošusi galimiems iššūkiams – pasak jo, valstybės rezervas šių metų pabaigoje gali pasiekti 1,5 mlrd. Eur. Sukaupti rezervus galimoms būsimoms krizėms Lietuvai leido pertekliniai kelių pastarųjų metų biudžetai. Be to, Vyriausybės atstovai tikina, kad laikosi griežtos fiskalinės drausmės: riboja išlaidas, ieško papildomų pajamų šaltinių. To paties esą bus laikomasi ir rengiant kitų metų biudžetą. VŽ tikisi, kad Vyriausybė atsilaikys prieš valstybės institucijų apetitą išlaidauti – jos jau prašo kitąmet iš biudžeto skirti 1,4 mlrd. Eur (apie 13%) daugiau lėšų.

N. Mačiulis tikina, jog kol kas Lietuvoje nėra nė vieno sektoriaus ir nė vieno signalo, kad pasaulyje įsibėgėjančios prastos tendencijos būtų Lietuvą paveikusios neigiamai. „Pramonės pasitikėjimo rodiklis yra šiek tiek sumažėjęs, bet panašaus lygio, koks buvo pastaruosius kelerius metus. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis arti istorinių aukštumų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – istorinėse aukštumose. Nerimo kol kas niekas nejaučia“, – tvirtina ekonomistas.

Ir nors teigiama, kad krizes neretai patys įsikalbame, o baimės akys – didelės, VŽ nuomone, verslininkams visiškai nusiraminti, ko gero, nevertėtų. Vieno šablono, kaip elgtis, nėra: yra verslų, kurie išties ramiai gali žiūrėti į ateitį – jie toliau investuoja, statosi gamyklas, per krizę nukentėjusios bendrovės formuoja atsargesnius lūkesčius, dar kitoms derėtų peržiūrėti savo kaštus, atidžiau stebėti rinkų, į kurias eksportuoja, būklę.

