Paaiškėjo daugiau detalių dėl šiemet pirmo lietuviško IPO

Lietuvos finansinių paslaugų bendrovės „NEO Finance“, valdančios tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ ir teikiančios mokėjimų inicijavimo paslaugas su prekės ženklu „NEO Pay“, pirminis viešas akcijų siūlymas (angl. initial public offering, IPO) vyks antrąjį šių metų ketvirtį.

„NEO Finance“ pranešė, kad IPO vykdys olandiškojo aukciono principu. Šiuo būdu, dar vadinamu ribinės kainos aukcionu, savo akcijas esą yra platinęs ir „Google“.

Tai bus pirmasis IPO Lietuvoje šiais metais ir pirmas IPO Lietuvoje, vykdomas aukciono principu, teigia įmonė.

Per IPO planuojama pritraukti 0,5–2,5 mln. Eur tolesnei plėtrai, išleidžiant naują akcijų emisiją. Jomis bus prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ biržos alternatyviojoje „First North“ rinkoje.

Naujas dalyvis iš Lietuvos į „First North“ rinką ateina po dvejų metų pertraukos.

Per IPO pritrauktas lėšas „NEO Finance“ ketina panaudoti „Paskolų klubo“ plėtrai ir padidinti užimamą vartojimo kreditų rinkos dalį bei plėsti mokėjimų inicijavimo paslaugas ir tapti šios rinkos lyderiu Lietuvoje, o vėliau šią paslaugą imti teikti ir kitose Europos šalyse.

Kiekvienas siūlys savo kainą

Olandiškojo aukciono principas reiškia, kad bus nustatyta tik minimali akcijos kaina, o savo siūlomą kainą galės pateikti kiekvienas investuotojas individualiai.

„Mes esame pasirengę leisti rinkai nustatyti, kiek jie nori mokėti už akciją, – manome, kad tai sąžiningas, abiem pusėms patrauklus ir, žinoma, inovatyvus sprendimas“, – pranešime sako Evaldas Remeikis, „NEO Finance“ valdybos pirmininkas.

Kiekvienas investuotojas, teikdamas pasiūlymą, pats pasirinks, kiek akcijų jis nori įsigyti.

Taip pat jis nustatys akcijos kainą, už kurią jas nori pirkti. Teikti siūlymus bus galima neribotą kiekį kartų, skirtingomis kainomis.

Pasibaigus siūlymų teikimo laikui – planuojama, kad jis truks tris savaites – visi siūlymai bus surikiuoti pagal kainą – nuo didžiausios iki mažiausios.

„Tuomet „NEO Finance“ valdyba nuspręs, kur dėti brūkšnį – už kokią mažiausią pasiūlytą kainą akcijas parduoti. Ši kaina ir taps nustatytąja IPO kaina, už kurią akcijos bus parduotos siūlymus pateikusiems investuotojams“, – teigiama bendrovės pranešime.

Investuotojams, kurie bus pasiūlę didesnę, nei nustatytoji, kaina, per kelias dienas į jų sąskaitas bus grąžintas mokėjimo, atlikto teikiant savo pasiūlymus, perviršis. Taip pat per dvi darbo dienas lėšas atgaus ir tie, kurie, pasiūlė mažesnę, nei nustatytoji, kainą, ir į platinimą nepateks.

Minimalios kainos dar neskelbia

„NEO Finance“ kol kas neskelbia minimalios akcijų pardavimo kainos.

„Sprendimą, už kokią kainą ir kiek akcijų parduoti, priimsime neeilinio valdybos posėdžio metu, siekdami geriausio rezultato įmonei. Mūsų tikslas – rasti teisingą balansą tarp įmonės vertinimo – akcijos kainos – ir naujos emisijos platinimo sumos“, – sako p. Remeikis.

Nustatytoji akcijos kaina lemia, kokia bus bendra IPO vertė. Pavyzdžiui, jei būtų nuspręsta priimti visus hipotetinėje lentelėje pateikiamus E, A, B, C, D ir F investuotojų siūlymus, tuometnustatytoji IPO kaina būtų 3,14 Eur. Už visas pasiūlytas nupirkti 6.600 akcijų (550+500+1000+4000+250+300) būtų sumokama po 3,14 Eur, o tai reikštų, kad „NEO Finance“ per IPO iš viso pritrauktų 20.727,14 Eur.

Tuo tarpu jei būtų priimtas sprendimas nustatyti 3,5 Eur akcijos kainą ir priimami tik E, A, B ir C investuotojų siūlymai, tuomet už 6.050 akcijų (550+500+1000+4000) būtų pritraukta 21.175,00 Eur.

[infogram id="ba11767d-98ad-4f33-a26e-5955b1f26645" prefix="DYk" format="interactive" title="Rinkos Paskolu klubas"]

Atsižvelgdama į bendrą surenkamą sumą, „NEO Finance“ valdyba galės nuspręsti priimti tik dalį tos pačios kainos siūlymų.

„Štai tuomet laimės greitesnieji, nes pirmenybė bus teikiama investuotojams, siūlymus pateikusiems anksčiau“, – aiškina bendrovė.

Teikti siūlymus bus galima „NEO Finance“ svetainėse specialiai IPO sukurtoje skiltyje ir per finansų tarpininkus: finansų maklerių įmones ar bankus bet kurioje šalyje.

Norintieji pateikti siūlymą pirmiausia turės užsiregistruoti ir identifikuoti savo tapatybę. Teikiant siūlymą taip pat bus reikalinga vertybinių popierių sąskaita, į kurią vėliau bus pervedamos akcijos, jei pateiktas siūlymas bus sėkmingas.

Įmonės rezultatai

„NEO Finance“ per 2019 m. I ketvirtį sugeneravo 650.000 Eur pajamų iš paskolų tarpininkavimo ir mokėjimų inicijavimo veiklų. Pagal bendrovės veiklos modelį, komisinis mokestis už paskolų išdavimo administravimą tarpusavio skolinimo (P2P) platformoje „Paskolų klubas“ sumokamas dalimis per visą paskolos laikotarpį.

Šiemet pirmąjį ketvirtį „NEO Finance“ uždirbo 85% daugiau pajamų nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį (351.000 Eur) ir 12% daugiau, nei paskutinįjį 2018 m. ketvirtį (581.000 Eur).

Pirmojo ketvirčio pabaigoje „NEO Finance“ gautinas paskolų išdavimo tarpininkavimo mokestis sudarė 3,21 mln. Eur ir buvo daugiau nei 2 kartus didesnis nei prieš metus, kai gautini komisinių mokėjimai sudarė 1,5 mln. Eur, taip pat 19% didesnis nei 2018 m. pabaigoje (2,69 mln. Eur).

„Komisinių mokėjimo išskaidymas per visą paskolos laikotarpį yra išskirtinis veiklos modelis mūsų rinkoje ir, esame įsitikinę, didelis mūsų pranašumas, nes tai generuoja pinigų srautus ateityje ir padidina veiklos stabilumą“, – sako Andrius Liukaitis, „NEO Finance“ finansų vadovas.

Per šių metų I ketvirtį „NEO Finance“ administravo 4,5 mln. Eur paskolų išdavimą tarpusavio skolinimo platformoje. Tai 50% daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais, kai per „Paskolų klubą“ gyventojai iš investuotojų pasiskolino 2,99 mln. Eur, ir 7% daugiau nei paskutinįjį 2018 m. ketvirtį (4,2 mln. Eur).

Pirmąjį ketvirtį „NEO Finance“ vartojimo kreditų išdavimai sudarė 53% tarpusavio skolinimo platformų vartojimo paskolų rinkos.

I ketv. pabaigoje „NEO Finance“ administruojamų paskolų portfelis tarpusavio skolinimo platformoje „Paskolų klubas“ sudarė 20,3 mln. Eur. Iš viso per „Paskolų klubą“ iki šiol jau yra išduota daugiau nei 30 mln. Eur paskolų.

Pirmąjį ketvirtį „NEO Finance“ sparčiausiai didino pajamas iš mokėjimų inicijavimo paslaugų, kurias teikia su prekės ženklu „NEO Pay“, – per ketvirtį bendrovė inicijavo 733.000 mokėjimų, o įmonės pajamos už šią veiklą augo 33%, lyginant su praėjusių metų paskutiniuoju ketvirčiu.

Nuo 2018 m. pavasario, kai „NEO Finance“ pradėjo teikti mokėjimo inicijavimo paslaugas, iš viso per „NEO Pay“ buvo inicijuota daugiau nei 1,5 mln. mokėjimų. Šiuo metu „NEO Finance“ mokėjimų inicijavimo paslaugas teikia tokioms elektroninėms parduotuvėms kaip „Tiketa“, „Edrauda“, mokėjimų platformoms „Manogilė.lt“, „Vienasaskaita.lt“.

„NEO Finance“ pirmąjį metų ketvirtį atidarė įmonę Nyderlanduose. Naujoji grupės bendrovė „NEO Finance B.V.“ šiuo metu yra atsakinga už investuotojų pritraukimą į tarpusavio skolinimosi platformą iš Nyderlandų, Belgijos, Liuksemburgo bei kitų Vakarų Europos šalių. Vėliau per bendrovę Nyderlanduose planuojama pradėti teikti ir daugiau paslaugų.

Tarpusavio skolinimo platformoje pirmojo ketvirčio pabaigoje investavo 6.590 aktyvių investuotojų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Iš viso platformoje investuotojais yra užsiregistravę daugiau nei 11.000 asmenų, iš jų 1.500 prisijungė pirmąjį metų ketvirtį. Investuotojų iš užsienio skaičiaus pirmąjį ketvirtį augo sparčiau nei investuotojų iš Lietuvos. Daugiausia investuotojų registracijų pirmąjį ketvirtį buvo iš Vokietijos, Ispanijos ir Portugalijos.

Vidutinis smulkiųjų investuotojų portfelis platformoje siekė 3.062 Eur.

„NEO Finance“ yra įrašyta į Lietuvos banko skolinimo platformų ir viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašus. Lietuvos bankas „NEO Finance“ yra suteikęs neribotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, leidžiančią vykdyti veiklą visoje Europos Sąjungoje.